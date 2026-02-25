जंक्शन से एक दिन में गुजरती हैं 150 से अधिक ट्रेन, जिनमें 40 से अधिक स्पेशल ट्रेनें, फिर भी सीट के लिए मारामारी

दरअसल होली के त्यौहार को लेकर ट्रेनों में लोगों के लिए कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। हर साल रेलवे भी बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाती है, इसमें वर्तमान में 40 से अधिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। लेकिन इनमें भी यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। हाल यह है कि यात्री अब त्यौहार का इंतजार न करते हुए जैसे भी यात्रा संभव हो रही है करने के लिए मजबूर है। अधिकांश ट्रेनों में जनरल कोच में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है।