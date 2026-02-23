केसली-टड़ा रोड पर वनदेवी के पास कार और बाइक की टक्कर, दो मासूमों की मौके पर मौत

थाना प्रभारी लोकेश पटेल ने बताया कि ग्राम जैथारी निवासी सुनील गौड़ 33 वर्ष अपने 4 वर्षीय पुत्र अंशुल के साथ बाइक से टड़ा की ओर जा रहे थे। दूसरी ओर जाहर सिंह दांगी का परिवार वनदेवी मंदिर में दर्शन कर लौट रहा था। कार में आगे की सीट पर बैठी उनकी 7 वर्षीय पुत्री लेखनी गंभीर रूप से घायल हो गई। कार के एयरबैग खुलने के बावजूद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार सुनील गौड़ भी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया गया है।