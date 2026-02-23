‘साहब फांसी लगा रहा हूं, शव ले जाना’, युवक ने पुलिस को किया कॉल, फिर फंदे पर लटका….

इसके बाद वह तत्काल सिरौजीपुर पहुंचे, जहां पर युवक की जानकारी ली और युवक के घर पहुंचे। यहां पर पुलिस के आवाज देने पर युवक के पिता घर से बाहर निकले, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि उनके बेटे ने फंदा लगाकर जान दे दी है। जब पुलिस ने इसकी जानकारी पिता से ली तो पिता ने कहा कि उनका बेटा कुछ देर पहले कहीं चला गया है। जब पुलिस ने कहा कि घर में तलाश करो तो वह कमरे में नहीं मिला और जैसे ही पुलिस सीढियों से छत की ओर बढ़ी तो युवक फंदे पर लटका मिला।