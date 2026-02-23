स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर पर ही 36 हजार बकाया! बकायदारों में सरकारी दफ्तरों के नाम

MP News:सागर नगर निगम द्वारा जारी की गई कचरा कलेक्शन राशि की वसूली सूची में नगर निगम के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर डॉ. मनीष जैन (Brand Ambassador Dr. Manish Jain) का भी नाम शामिल है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने अपनी निजी अस्पताल चलाने वाले डॉ. मनीष जैन पर 36 हजार रुपए का कचरा कलेक्शन शुल्क बकाया है, जबकि वह शहर के उन 6 लोगों में शामिल है, जिन्हें नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।