सागर

अधेड़ ने आठ साल के मासूम के साथ किया गलत काम, 23 दिन बाद दर्ज हुई एफआइआर

नरयावली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। घटना 29 जनवरी की है लेकिन 23 दिनों के बाद मामले की एफआइआर सागर कैंट थाने में शून्य पर दर्ज की गई। इसके पहले पीडित परिवार एसपी ऑफिस में शिकायत करने पहुंचा था। शनिवार को पीड़ित बच्चे की मां

सागर

image

Rizwan ansari

Feb 22, 2026

Rape

(पत्रिका सांकेतिक फोटो)

नरयावली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। घटना 29 जनवरी की है लेकिन 23 दिनों के बाद मामले की एफआइआर सागर कैंट थाने में शून्य पर दर्ज की गई। इसके पहले पीडित परिवार एसपी ऑफिस में शिकायत करने पहुंचा था। शनिवार को पीड़ित बच्चे की मां ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की मां ने बताया कि 29 जनवरी को वह अपने पति के साथ रिश्तेदारी में गई हुई थी। घर पर उनके दो नाबालिग बच्चे अकेले थे। दोपहर में आरोपी घर में आया और छोटे बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत उक्त आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

22 Feb 2026 04:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / अधेड़ ने आठ साल के मासूम के साथ किया गलत काम, 23 दिन बाद दर्ज हुई एफआइआर

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टेसू के फूल खिले, शहर का सौंदर्य बढ़ा, मौसम हुआ साफ, धूप निकलते ही उछला पारा

सागर

सिविल अस्पताल के प्रसूति वार्ड के शौचालय चोक, फैली गंदगी, महिलाएं हो रहीं परेशान

Toilets in the maternity ward of the Civil Hospital are choked, causing filth and causing problems for women.
सागर

एसआइआर: बीना विधानसभा में 14 हजार 958 मतदाताओं के नाम कटे, अब 1 लाख 77 हजार 312 रह गए शेष

SIR: 14,958 voters' names deleted in Bina Assembly constituency, leaving 1,77,312 remaining.
सागर

रसेयो शिविर: विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं, उनका सामना करते हुए विजय प्राप्त करना है

Raseyo Camp: Don't be afraid of adversity, face them and win.
सागर

तेज बारिश से भीगी फसलें, कटी रखी मसूर व मटर की फसल को नुकसान, फसलों को धूप की जरूरत

Heavy rains have drenched crops, damaging harvested lentil and pea crops; the crops need sunlight.
सागर
