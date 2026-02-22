एसआइआर: बीना विधानसभा में 14 हजार 958 मतदाताओं के नाम कटे, अब 1 लाख 77 हजार 312 रह गए शेष

बीना. विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 (एसआइआर) के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन शनिवार को किया गया। अनुविभागीय अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विजय कुमार डेहरिया के निर्देशन में विधानसभा क्षेत्र 35 बीना के सभी 242 मतदान केन्द्रों पर यह प्रकाशन हुआ।

इस दौरान 23 दिसंबर 25 प्रारूप प्रकाशन और 21 फरवरी 26 के अंतिम प्रकाशन के बीच अंतर स्पष्ट करते संशोधन की जानकारी दी गई। इस प्रक्रिया में दावे-आपत्तियों के बाद अब विधानसभा में 1 लाख 77 हजार 312 मतदाता रह गए हैं। जबकि एसआइआर के पहले यह संख्या 1 लाख 92 हजार 270 थी। कुल 14 हजार 958 मतदाता के नाम काटे गए हैं, जिसमें मृत, शिफ्टिंग और दो जगह जुड़े नाम शामिल हैं। जिन मतदाताओं की मेपिंग नहीं हो पाई थी या दस्तावेज नहीं थे, ऐसे करीब 3500 नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें करीब तीन सौ नाम कटे हैं, शेष ने दस्तावेज जमा कर दिए थे।