22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

एसआइआर: बीना विधानसभा में 14 हजार 958 मतदाताओं के नाम कटे, अब 1 लाख 77 हजार 312 रह गए शेष

बीना. विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 (एसआइआर) के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन शनिवार को किया गया। अनुविभागीय अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विजय कुमार डेहरिया के निर्देशन में विधानसभा क्षेत्र 35 बीना के सभी 242 मतदान केन्द्रों पर यह प्रकाशन हुआ।इस दौरान 23 दिसंबर 25 प्रारूप प्रकाशन और 21 फरवरी 26 के अंतिम प्रकाशन [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Feb 22, 2026

SIR: 14,958 voters' names deleted in Bina Assembly constituency, leaving 1,77,312 remaining.

फाइल फोटो

बीना. विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 (एसआइआर) के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन शनिवार को किया गया। अनुविभागीय अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विजय कुमार डेहरिया के निर्देशन में विधानसभा क्षेत्र 35 बीना के सभी 242 मतदान केन्द्रों पर यह प्रकाशन हुआ।
इस दौरान 23 दिसंबर 25 प्रारूप प्रकाशन और 21 फरवरी 26 के अंतिम प्रकाशन के बीच अंतर स्पष्ट करते संशोधन की जानकारी दी गई। इस प्रक्रिया में दावे-आपत्तियों के बाद अब विधानसभा में 1 लाख 77 हजार 312 मतदाता रह गए हैं। जबकि एसआइआर के पहले यह संख्या 1 लाख 92 हजार 270 थी। कुल 14 हजार 958 मतदाता के नाम काटे गए हैं, जिसमें मृत, शिफ्टिंग और दो जगह जुड़े नाम शामिल हैं। जिन मतदाताओं की मेपिंग नहीं हो पाई थी या दस्तावेज नहीं थे, ऐसे करीब 3500 नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें करीब तीन सौ नाम कटे हैं, शेष ने दस्तावेज जमा कर दिए थे।

पात्र मतदाता जुड़वा सकते हैं नाम
एसडीएम ने बताया कि जानकारी के अनुसार निरंतर प्रक्रिया के तहत यदि कोई पात्र मतदाता छूट गया है, तो वह मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है। पात्र आवेदक 1 अप्रेल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर के मान से प्रारूप-6 (घोषणा पत्र सहित) में ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पंजीयन करा सकते हैं। प्रारूप-7 के माध्यम से नाम काटना और प्रारूप-8 (घोषणा पत्र सहित) द्वारा प्रविष्टियों में सुधार, स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

फैक्ट फाइल
कुल मदताता-177312
पुरुष मतदाता-93861
महिला मतदाता-83449
अन्य-2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 11:40 am

Published on:

22 Feb 2026 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एसआइआर: बीना विधानसभा में 14 हजार 958 मतदाताओं के नाम कटे, अब 1 लाख 77 हजार 312 रह गए शेष

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिविल अस्पताल के प्रसूति वार्ड के शौचालय चोक, फैली गंदगी, महिलाएं हो रहीं परेशान

Toilets in the maternity ward of the Civil Hospital are choked, causing filth and causing problems for women.
सागर

रसेयो शिविर: विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं, उनका सामना करते हुए विजय प्राप्त करना है

Raseyo Camp: Don't be afraid of adversity, face them and win.
सागर

तेज बारिश से भीगी फसलें, कटी रखी मसूर व मटर की फसल को नुकसान, फसलों को धूप की जरूरत

Heavy rains have drenched crops, damaging harvested lentil and pea crops; the crops need sunlight.
सागर

कॉलेज से डिग्री, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना हुआ महंगा, 3 गुना बढ़ी फीस

harisingh gour university fee hike degree tc migration certificate sagar mp news
सागर

यात्रियों के लिए राहत: रेलवे ने लिया होली पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय, इन स्टेशनों पर होंगे स्टॉपेज

Relief for passengers: Railways decides to run special trains on Holi, with stoppages at these stations
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.