सागर

कॉलेज से डिग्री, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना हुआ महंगा, 3 गुना बढ़ी फीस

MP News: शैक्षणिक सत्र 2025-26 से डिग्री, टीसी और माइग्रेशन सहित कई सेवाओं की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। तीन गुना तक शुल्क बढ़ने से छात्र नाराज हैं और फैसले पर सवाल उठा रहे हैं।

सागर

image

Akash Dewani

Feb 21, 2026

harisingh gour university fee hike degree tc migration certificate sagar mp news

harisingh gour university fee hike (फोटो- Freepik)

MP News: सागर के डॉ. हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र-2025-26 के लिए डिग्री, टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र), माइग्रेशन सर्टिफिकेट समेत अन्य सुविधाओं के शुल्क में इजाफा किया गया है। बीते माह जारी हुए आदेश में उक्त तीनों प्रमुख प्रमाण पत्रों के शुल्क में तीन गुना तक का इजाफा किया गया है। अचानक फीस बढ़ने से विद्यार्थी परेशान है। एक साथ 50 से तीन गुना तक फीस बढ़ने से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है।

तीन गुना बढ़े दाम, छात्रों की बढ़ी परेशानी

अब तक विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए 250 रुपए ही शुल्क लिया जाता है, लेकिन अब वही डिग्री 500 रुपए में दी जा रही है। इसके साथ स्थानांतरण प्रमाण पत्र में 100 रुपए खर्च आता है, जो अब बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है। इसके अलावा डुप्लीकेट उपाधि, प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची और नाम सुधार (अंकसूची एवं टीआर में सुधार) आदि में भी फीस वृद्धि की गई। इन सभी करीब 50 प्रतिशत ज्यादा फीस बढ़ाने से विद्यार्थियों की आर्थिक परेशानी बढ़ गई है।

विवि प्रशासन की ओर से दलील दी गई है कि पिछले 12 वर्षों से विद्यार्थियों से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं बढ़ाया गया था। विवि प्रशासन ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था, जिसने देश के अन्य विश्वविद्यालयों की फीस स्ट्रक्बर का अध्ययन किया और फिर उसी आधार पर समिति ने अनुशंसा की थी।

नहीं मिल रहीं सुविधाएं

विद्यार्थियों का कहना है कि मार्कशीट, टीसी और अन्य दस्तावेजों में विभिन्न प्रकार की गलतियां मिलती हैं। परीक्षा समय पर आयोजित नहीं होती है। विश्वविद्यालय के हॉस्टल, लाइब्रेरी सहित विभिन्न विभागों में हमें सुविधाएं नहीं मिल रहीं हैं। लाइब्रेरी के कंप्यूटर बंद हैं। डिग्री और अंकसूची निकलवाने के लिए कई बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में विवि प्रशासन की ओर से फीस वृद्धि करने का निर्णय गलत है।

समिति की अनुशंसा पर निर्णय हुआ है

में बढ़ोतरी के लिए समय-समय पर हर तरह के शुल्क आदि में उचित वृद्धि 12 वर्षों बाद इस तरह के शुल्क को रिवाइज करते हुए वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार से लगातार दिशा-निर्देश प्राप्त होते हैं कि आंतरिक राजस्व की जानी चाहिए। इसी क्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति ने देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगने वाले इस तरह के शुल्क को दृष्टिगत रखते हुए अनुशंसा की, जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृति के बाद शुल्क में वृद्धि की गई है। विवेक जायसवाल, मीडिया प्रभारी

इनका भी बढ़ा शुल्क

  • डुप्लीकेट उपाधि (डिग्री) -1000 रुपए
  • डुप्लीकेट प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)- 500 रुपए
  • डुप्लीकेट अंकसूची (मार्कशीट)- 500 रुपए
  • नाम सुधार (मार्कशीट एवं टीआर में)- 200 रुपए
  • प्रावधिक उपाधि प्रमाण पत्र (प्रोविशनल डिग्री सर्टिफिकेट)- 300 रुपए
  • नाम/सरनेम परिवर्तन शुल्क -750 रुपए
  • परीक्षा केंद्र परिवर्तन शुल्क - 1000 रुपए
  • नामांकन विलंब शुल्क- 150 रुपए (MP News)

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / कॉलेज से डिग्री, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना हुआ महंगा, 3 गुना बढ़ी फीस

