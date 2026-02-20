किसानों ने कहा रिफाइनरी प्रबंधन मुख्य मार्ग से खेतों में वाहन ले जाने नहीं बनाने देते रैंप

बीना. बीपीसीएल रिफाइनरी प्रबंधन ने कुरवाई रोड स्थित पेट्रोल पंप से रिफाइनरी तक सड़क के दोनों ओर अपनी सीमा निर्धारित सीमेंट के खंभे लगाए हैं और इसके पीछे किसानों की खेते हैं। रिफाइनरी की सडक़ से खेतों तक वाहन ले जाने के लिए किसानों को मशक्कत करनी पड़ती है, तब वह पहुंच पाते हैं।

किसानों ने एसडीएम को बताया कि रिफाइनरी के मुख्य मार्ग से खेतों में ट्रैक्टर-ट्रॉली या अन्य वाहन ले जाने के लिए सड़क तो दूर रैंप भी नहीं बनाने दिया जाता है, जिससे कृषि कार्य करने में परेशानी होती है। जब खेतों तक किसान नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर विवाद की स्थिति निर्मित होती है। जबकि किसानों की जमीन लेकर ही रिफाइनरी तैयार की गई है और अब किसानों को ही परेशान किया जा रहा है। कई जगह खेतों के सामने फेंसिंग भी कर दी गई है, जिससे खेतों के अंदर जाने रास्ता नहीं बचा है और फेंसिंग काटने के लिए भी अधिकारी मना करते हैं। एसडीएम के साथ रिफाइनरी के अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया।