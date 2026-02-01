531 करोड़ से चकाचक होगा ये नेशनल हाईवे, सुपरफास्ट होगा सफर

नेशनल हाईवे-34 के शाहगढ़ से दमोह तक के 63 किमी. के हिस्से को 531 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। इस काम के पूरे होने के बाद शाहगढ़ से जबलपुर की दूरी रीब 16 किमी. तक कम हो जाएगी और सफर में करीब 1 घंटे की बचत होगी। 63 किमी के हिस्से की रोड को अपग्रेड कर सीधा किया जा रहा है ताकि ब्लैक स्पॉट खत्म हों, इसके साथ ही इस हिस्से में 5 बड़े पुल और 4 बाईपास बनाए जाएंगे। रोड के सीधे होने से सफर आसान तो होगा ही साथ ही ईंधन की बचत भी होगी।