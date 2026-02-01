22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

531 करोड़ से चकाचक होगा ये नेशनल हाईवे, सुपरफास्ट होगा सफर

mp news: नेशनल हाईवे-34 का होगा अपग्रेडेशन, पेव्ड शोल्डर के साथ टू-लेन में किया जाएगा विकसित।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Shailendra Sharma

Feb 22, 2026

highway

nh 34 upgrade 531 crore shahgarh damoh road project (FILE PHOTO)

mp news: मध्यप्रदेश के सागर जिले से गुजरने वाला नेशनल हाईवे-34 चकाचक होगा और इसे अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल हाईवे-34 उत्तराखंड के गंगोत्री से शुरु होकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों से गुजरता हुआ मध्यप्रदेश के शाहगढ़, दमोह, जबलपुर और सिवनी से होता हुआ लखनादौन तक जाता है। 531 करोड़ की लागत से इस नेशनल हाईवे के शाहगढ़ से दमोह तक के हिस्से को अपग्रेड किया जा रहा है।

531 करोड़ की लागत से अपग्रेड होगी 63 किमी की सड़क

नेशनल हाईवे-34 के शाहगढ़ से दमोह तक के 63 किमी. के हिस्से को 531 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। इस काम के पूरे होने के बाद शाहगढ़ से जबलपुर की दूरी रीब 16 किमी. तक कम हो जाएगी और सफर में करीब 1 घंटे की बचत होगी। 63 किमी के हिस्से की रोड को अपग्रेड कर सीधा किया जा रहा है ताकि ब्लैक स्पॉट खत्म हों, इसके साथ ही इस हिस्से में 5 बड़े पुल और 4 बाईपास बनाए जाएंगे। रोड के सीधे होने से सफर आसान तो होगा ही साथ ही ईंधन की बचत भी होगी।

करीब 50 गांवों को होगा बड़ा फायदा

शाहगढ़ से दमोह तक के 63 किमी तक के सड़क के हिस्से को अपग्रेड किए जाने से इस हिस्स में आने वाले करीब 50 गांवों को सीधा फायदा होगा। आवागमन की सुविधा होने से यहां पर्यटन के साथ ही औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। साथ ही बुंदेलखंड से लेकर महाकौशल दोनों ही क्षेत्रों तक इन गांवों की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी।

ये भी पढ़ें

जीजा के भाई की शादी तय होने से दुखी नर्सिंग छात्रा ने दी जान
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 06:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / 531 करोड़ से चकाचक होगा ये नेशनल हाईवे, सुपरफास्ट होगा सफर

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टेसू के फूल खिले, शहर का सौंदर्य बढ़ा, मौसम हुआ साफ, धूप निकलते ही उछला पारा

सागर

अधेड़ ने आठ साल के मासूम के साथ किया गलत काम, 23 दिन बाद दर्ज हुई एफआइआर

Rape
सागर

सिविल अस्पताल के प्रसूति वार्ड के शौचालय चोक, फैली गंदगी, महिलाएं हो रहीं परेशान

Toilets in the maternity ward of the Civil Hospital are choked, causing filth and causing problems for women.
सागर

एसआइआर: बीना विधानसभा में 14 हजार 958 मतदाताओं के नाम कटे, अब 1 लाख 77 हजार 312 रह गए शेष

SIR: 14,958 voters' names deleted in Bina Assembly constituency, leaving 1,77,312 remaining.
सागर

रसेयो शिविर: विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं, उनका सामना करते हुए विजय प्राप्त करना है

Raseyo Camp: Don't be afraid of adversity, face them and win.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.