23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

अस्पताल में फैली गंदगी, विरोध में पार्षद ने धरने पर बैठकर किया उपवास

बीना. सिविल अस्पताल स्थित प्रसूति वार्ड के शौचालयों में पसरी गंदगी से महिलाएं परेशान हैं। इसके विरोध में रविवार की सुबह नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक ने अस्पताल परिसर में धरना देकर उपवास किया। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार और बीएमओ डॉ. संजीव अग्रवाल के आश्वासन के बाद दोपहर में धरना खत्म हुआ।पार्षद [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Feb 23, 2026

Councillor staged a protest and fasted in protest against the filth spread in the hospital.

नगर पालिका अध्यक्ष, बीएमओ समझाइश देते हुए

बीना. सिविल अस्पताल स्थित प्रसूति वार्ड के शौचालयों में पसरी गंदगी से महिलाएं परेशान हैं। इसके विरोध में रविवार की सुबह नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक ने अस्पताल परिसर में धरना देकर उपवास किया। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार और बीएमओ डॉ. संजीव अग्रवाल के आश्वासन के बाद दोपहर में धरना खत्म हुआ।
पार्षद ने बताया कि सिविल अस्पताल में जगह-जगह गंदगी फैली है और शौचालय उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बाद भी सफाई कार्य नहीं कराया जा रहा है और न ही लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है। यदि कर्मचारी कम हैं, तो नियुक्ति की जाए। बीएमओ ने बताया कि प्रसूति वार्ड के शौचालयों के पाइप चोक होने के कारण वह बंद हैं और गंदगी फैली हुई है। इसके लिए नगर पालिका को पत्र भी लिखे थे। यदि चोक लाइन सही हो जाए, तो शौचालयों की नियमित सफाई होती रहेगी। कर्मचारियों की नियुक्ति एजेंसी से होती है। मौके पर पहुंची नपाध्यक्ष लता सकवार ने कहा कि नपा कर्मचारियों के सहयोग से चोक लाइन सही कराई जाएगी और परिसर में जहां भी गंदगी है उसे साफ कराया जाएगा। रविवार को सैप्टिक टैंक की सफाई भी कराई गई है। धरना की सूचना मिलने पर अध्यक्ष के साथ पार्षद जितेन्द्र बोहरे, नवीन साहू, कैलाश कुशवाहा, उपयंत्री जयदीप शाक्यवार मौके पर पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण भी किया। आश्वासन के बाद पार्षद ने धरना खत्म किया। धरने पर विवेक प्रजापति, हमंत दुबे, अभि विश्वकर्मा, हन्नु राजपूत बैठे थे।

आसपास के लोग फेंक रहे परिसर में कचरा
बीएमओ ने बताया कि अस्पताल का 300 फीट नाला नगर पालिका द्वारा साफ नहीं किया जा रहा है। साथ ही बाउंड्रीवॉल के पास बने मकानों से लोग कचरा परिसर में फेंक रहे हैं। इस संबंध में नगर पालिका को पत्र भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / अस्पताल में फैली गंदगी, विरोध में पार्षद ने धरने पर बैठकर किया उपवास

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

डायल 112 पर लगाया फोन, कहा फंदा तैयार है डेड बॉडी ले जाना

Called 112 and said the noose was ready to take the dead body.
सागर

‘साहब फांसी लगा रहा हूं, शव ले जाना’, युवक ने पुलिस को किया कॉल, फिर फंदे पर लटका….

youth called dial 112 hanging himself in house police reached bina mp news
सागर

स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर पर ही 36 हजार बकाया! बकायदारों में सरकारी दफ्तरों के नाम

brand ambassador of the Swachh Bharat Abhiyan owes 36000 garbage tax sagar mp news
सागर

531 करोड़ से चकाचक होगा ये नेशनल हाईवे, सुपरफास्ट होगा सफर

highway
सागर

टेसू के फूल खिले, शहर का सौंदर्य बढ़ा, मौसम हुआ साफ, धूप निकलते ही उछला पारा

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.