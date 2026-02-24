24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

गंगा आरती में खेली गई होली, ऑर्गेनिक रंग-गुलाल से सराबोर हुए श्रद्धालु

प्रत्येक सोमवार को चकराघाट पर आयोजित होने वाली गंगा आरती में इस बार महिला श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। ऑर्गेनिक रंग-गुलाल और फूलों की पंखुडिय़ों के रंग से महिलाएं एक-दूसरे को रंग लगाती दिखीं। इस मौके पर स्वच्छ होली, ग्रीन होली का संदेश दिया गया। गंगा आरती में सांसद लता वानखेड़े, अनुश्री जैन सहित बड़ी [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Feb 24, 2026

प्रत्येक सोमवार को चकराघाट पर आयोजित होने वाली गंगा आरती में इस बार महिला श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली। ऑर्गेनिक रंग-गुलाल और फूलों की पंखुडिय़ों के रंग से महिलाएं एक-दूसरे को रंग लगाती दिखीं। इस मौके पर स्वच्छ होली, ग्रीन होली का संदेश दिया गया। गंगा आरती में सांसद लता वानखेड़े, अनुश्री जैन सहित बड़ी संख्या में शहर की महिलाएं शामिल हुईं। गंगा आरती से पहले होली मिलन समारोह हुआ। इस आयोजन को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को ध्यान में रखते हुए स्वच्छोत्सव के रूप में ऑर्गेनिक रंग-गुलाल के साथ केमिकल फ्री, प्लास्टिक मुक्त तरीके से मनाया गया।
शहर की ऐतिहासिक पहचान लाखा बंजारा झील को स्वच्छ, सुंदर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा चकराघाट पर प्रत्येक सोमवार को गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। निगमायुक्त द्वारा शुरू कराई गई गंगा आरती का नवाचार बड़ी संख्या में नागरिकों को श्रद्धा के साथ स्वच्छता के प्रति जागरूक बना रहा है। गंगा आरती में शहर के विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रद्धा, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ सहभागिता कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 04:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / गंगा आरती में खेली गई होली, ऑर्गेनिक रंग-गुलाल से सराबोर हुए श्रद्धालु

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऑनलाइन शॉप में लूट करने वाला चौथा आरोपी गिरफ्तार, वारदात के बाद से फरार था

सागर

मन में विचारों का असीमित आवेग होता है : केशव गिरी

सागर

केसली-टड़ा रोड पर वनदेवी के पास कार और बाइक की टक्कर, दो मासूमों की मौके पर मौत

सागर

डायल 112 पर लगाया फोन, कहा फंदा तैयार है डेड बॉडी ले जाना

Called 112 and said the noose was ready to take the dead body.
सागर

अस्पताल में फैली गंदगी, विरोध में पार्षद ने धरने पर बैठकर किया उपवास

Councillor staged a protest and fasted in protest against the filth spread in the hospital.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.