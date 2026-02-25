सुपर सीडर मशीन के लिए हुए 25 आवेदन मिली छह किसानों को, स्ट्रा रीपर मशीन मिली सिर्फ दो

कृषि विभाग पराली प्रबंधन के लिए सुपर सीडर मशीन अनुदान पर दे रही है। इसके लिए क्षेत्र के करीब 25 किसानों ने आवेदन किए थे, लेकिन सिर्फ छह को मशीन मिली हैं। इस मशीन की कीमत ढाई से तीन लाख रुपए है और एक लाख बीस हजार रुपए अनुदान मिलता है। इसके साथ ही भूसा बनाने वाली स्ट्रा रीपर मशीन के लिए 6 आवेदन हुए थे ओर दो किसानों को ही मशीन मिली हैं। इस मशीन की कीमत भी तीन लाख रुपए से तीन लाख बीस हजार रुपए तक है। इसके अलावा हैप्पी सीडर, रोटावेटर, रीपर, बेलर आदि मशीनें आती हैं। इन मशीनों की कीमत ज्यादा होने से हर किसान इसे खरीद भी नहीं पा रहे हैं। साथ ही इनके लिए बड़े ट्रैक्टर की जरूरत होती है। साथ ही मशीनों का लक्ष्य भी कम है, जिससे इच्छुक किसानों को यह मिल नहीं पा रही हैं। यदि पराली को जलाने से रोकना है, तो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।