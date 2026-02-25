20 फीट ऊंचे पोल से लटका मिला युवक का शव, पुलिस बोली-आत्महत्या, परिजन ने कहा- हत्या

परिजनों के आरोप के आधार पर पुलिस ने अली, शुभम, गोलू और विक्की से पूछताछ की। घटना के पहले का एक सीसीटीवी भी पुलिस को मिला है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि घटना के पहले मामूली विवाद हुआ था। संदेही गोलू अहिरवार ने बताया कि वह ट्रक चलाता है। रात 9.30 बजे दुकान पर पंक्चर बनवाने गया था। इसी दौरान शराब के नशे में हीरालाल दुकान पर आया। हाथ में खप्चा लिए था जिससे वह खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मोहल्ले का होने के कारण उसे रोका तभी विवाद हो गया। इसके बाद वह घर चला गया था। यह पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद है।