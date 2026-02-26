सत्रह लाख की लागत से पार्क में हो रहा कार्य, नई बाउंड्रीवॉल का होगा निर्माण, बनेगा पाथवे

बीना. वीरसावकर वार्ड स्थित पार्क में नगर पालिका द्वारा 17 लाख रुपए से कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें बाउंड्रीवॉल का निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल हैं। यहां बनी पुरानी वाउंड्रीवॉल को तोडकऱ नया निर्माण हो रहा है।

जानकारी के अनुसार रिफाइनरी प्रबंधन द्वारा करीब दस वर्ष पूर्व इस पार्क का निर्माण किया गया था, जिसमें बाउंड्रीवॉल बनाकर अंदर पेड़-पौधे, अन्य सामग्री लगाई गई थी। बाउंड्रीवॉल में कुछ जगह दरारें आने के बाद यहां नया निर्माण कार्य होना है और नगर पालिका ने पुरानी बाउंड्रीवॉल को तोडकऱ नया निर्माण शुरू कर दिया है। इसके अलावा पाथ-वे, लाइट, पेड़-पौधे लगाए जाएंगे। इस कार्य को लेकर वार्डवासियों का कहना है कि कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके।