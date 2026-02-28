अनियमितताओं का जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद भी डीइओ ने दिया था वार्डन का प्रभार, फिर किया निलंबित

बीना. प्राथमिक स्कूल रुसल्ला में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक को भानगढ़ छात्रा छात्रावास का प्रभार दिया गया था। अनियमितताओं की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने जांच टीम गठित कर प्रतिवेदन तैयार कर डीइओ को भेजा था, जिसपर महिला शिक्षक को 26 फरवरी को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में जांच प्रतिवेदन में अनियमितताएं मिलने के बाद भी डीइओ ने पिछले माह वार्डन का प्रभार फिर से दे दिया था।

डीइओ द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक व प्रभारी वार्डन अनामिका सोलोमन प्रभारी वार्डन रहते हुए मूल संस्था प्राथमिक स्कूल रुसल्ला में साढ़े तीन वर्ष उपस्थित नहीं हुईं। साथ ही एसडीएम के निरीक्षण के दौरान छात्रावास में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं थीं, जिसमें वार्डन के पति विशाल सोलोमन अनाधिकृत रूप से उपस्थित मिले थे। वहीं, प्राथमिक शिक्षक का पूर्ण वेतन और वार्डन पद का मासिक मानदेय पांच हजार रुपए, दोनों प्राप्त किया गया व शैक्षणिक कार्य नहीं कराया गया। उक्त कृत्य को गंभीर मानते हुए मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत शिक्षक को निलंबित कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी खुरई अटैच किया गया है।