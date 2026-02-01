कुछ ही दिन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उतारा कथावाचक प्रदीप मिश्रा का ‘कर्ज’…

कुबेरेश्वर धाम में चल रही सात दिवसीय शिव महापुराण कथा के चौथे दिन बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यासपीठ को नमन किया और मंच से अपने अंदाज में संबोधित करते हुए कहा- मैं यहां अपना कर्जा उतारने आया हूं, कुछ दिन पहले पंडित प्रदीप मिश्रा बागेश्वर धाम पधारे थे और अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी थी। इसलिए हम उनके प्रेम और सम्मान के प्रतिदान स्वरुप अपना कर्ज उतारने के लिए यहां आए हैं और अपना कर्ज उतार दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा कि हम ज्यादा दिन तक किसी का कर्ज नहीं रखते हैं और महाराज जी का तो रख ही नहीं सकते हैं।