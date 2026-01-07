कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण को लेकर बड़ी अपडेट, बैठक के बाद लिया फैसला

Kubereshwar Dham Shiva Mahapuran update (फोटो- Patrika.com)
MP News: सीहोर जिला मुख्यालय के समीप चितावलियाहेमा स्थित कुबेरेश्वर धाम (Kubereshwar Dham) में 14 फरवरी से शिव महापुराण (Shiva Mahapuran) कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस अनुष्ठान में देशभर से करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। भीड़ के दबाव और पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार भी कथा के दौरान पंडाल या कार्यक्रम स्थल से रुद्राक्ष का वितरण नहीं किया जाएगा, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने।
मंगलवार को व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए हुई बैठक में कलेक्टर बालागुरु के ने नेशनल हाईवे पर सुगम आवागमन के लिए ठोस योजना तैयार करने को कहा है। हाईवे पर यातायात को सुचारू रखने के लिए डाइवर्जन रूट तय किए गए है, जहां पर्याप्त बैरिकेड्स और सांकेतिक फ्लेक्स लगाए जाएंगे।
बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा बल तैनात रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑटो का किराया भी निर्धारित किया जाएगा, ताकि कोई उनसे अवैध वसूली न कर सके। ऑटो के लिए अलग पार्किंग स्थल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने सुरक्षा के क? प्रबंध करने और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए।
इतनी बड़ी संख्या में जुटने वाली भीड़ के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कथा स्थल पर चिकित्सा टीम और एम्बुलेंस तैनात रहेगी। कलेक्टर ने सीबीएमओ डॉ. नवीन मेहर को निर्देश दिए हैं कि आयोजन स्थल पर एक मिनी आईसीयू स्थापित किया जाए, जहां जीवन रक्षक दवाएं और ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम धाम की दुकानों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की निरंतर जांच करेगी ताकि मिलावटखोरी पर अंकुश लगाया जा सके।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ सर्जना यादव एएसपी सुनीता रावत एसडीएम तन्मय वर्मा, सीएसपी डॉ. अभिनंदना शर्मा, टीआई सुनील मेहर, सीबीएमओ डॉ. नवीन मेहर और विडलेश्वर समिति की ओर से समीर शुक्ला उपस्थित रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी ड्यूटी समय से पूर्व पहुंचकर गंभीरता से करें।
कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए भारी संख्या में अस्थाई चलित शौचालय और कचरा वाहन लगाए जाएंगे। विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी तार खुले या पोल क्षतिग्रस्त न हो। पूरे परिसर को 'नो मेन जीन' सुरक्षा मानकों के साथ सुरक्षित बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जहां 24 घंटे शिफ्टवार ड्यूटी लगेगी। (MP News)
