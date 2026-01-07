कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण को लेकर बड़ी अपडेट, बैठक के बाद लिया फैसला

MP News: सीहोर जिला मुख्यालय के समीप चितावलियाहेमा स्थित कुबेरेश्वर धाम (Kubereshwar Dham) में 14 फरवरी से शिव महापुराण (Shiva Mahapuran) कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस अनुष्ठान में देशभर से करीब 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। भीड़ के दबाव और पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार भी कथा के दौरान पंडाल या कार्यक्रम स्थल से रुद्राक्ष का वितरण नहीं किया जाएगा, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति न बने।