MP में शीतलहर का कहर, 3 डिग्री तक गिरा पारा, सुबह की ठंड में ठिठुर रहे बच्चे

मंगलवार को भी सुबह 8 बजे तक हल्का कोहरा रहा। विजिबिलिटी 500 मीटर तक रही, इसके बाद धूप खिली और यह बढ़ती गई। ऐसे में पिछले दो तीन दिनों से जो तेज सर्दी का अहसास दिन में हो रहा था, वह कम हुआ, लेकिन शाम होते ही फिर मौसम सर्द हो गया। अधिकतम तापमान 21.2 और न्यूनतम 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम में 3.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, वहीं न्यूनतम तापमान में फिर 3 डिग्री की गिरावट रही। रात का तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री कम होने के कारण शीत लहर भी रही। मौसम विभाग के अनुसार सुबह कुछ समय कोहरा रह सकता है। इसके बाद दिन में मौसम शुष्क रहेगा। रात का तापमान भी बुधवार से थोड़ा बढ़ेगा।