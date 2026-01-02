पद न मिलने से डिप्रेशन में भाजपा नेता, अस्पताल में भर्ती

MP News: मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीहोर जिला कार्यकारिणी की लिस्ट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। सूची सार्वजनिक होने के बाद असंतुष्ट भाजपा नेता जहां कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो वही कुछ नेता डिप्रेशन के भी शिकार हो गए हैं।



ऐसे ही भाजपा नेता शहर के वार्ड नंबर 6 के बूथ अध्यक्ष मनोज शर्मा को मंगलवार शाम परिजनों ने गंभीर मानसिक अवस्था में बस स्टैंड स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया है।