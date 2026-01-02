2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीहोर

पद न मिलने से डिप्रेशन में भाजपा नेता, अस्पताल में भर्ती

MP News: मध्यप्रदेश में बीजेपी के द्वारा सीहोर जिला कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की गई है। जिससे कई नेता असंतुष्ट नजर आए।

less than 1 minute read
Google source verification

सीहोर

image

Himanshu Singh

Jan 02, 2026

MP News: मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीहोर जिला कार्यकारिणी की लिस्ट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। सूची सार्वजनिक होने के बाद असंतुष्ट भाजपा नेता जहां कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो वही कुछ नेता डिप्रेशन के भी शिकार हो गए हैं।

ऐसे ही भाजपा नेता शहर के वार्ड नंबर 6 के बूथ अध्यक्ष मनोज शर्मा को मंगलवार शाम परिजनों ने गंभीर मानसिक अवस्था में बस स्टैंड स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया है।

मेरे साथ अन्याय- मनोज शर्मा

मनोज शर्मा का कहना है कि उन्होंने भाजपा के लिए सदैव समर्पित होकर कार्य किया है। वरिष्ठजनों ने बड़ा पद दिलाने का आश्वासन दिया था, इसके बाद भी जिला कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया जाना मेरे साथ अन्याय जैसा है। सूची जारी होने के बाद किसी ने भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया।

कई नेता नाखुश

कार्यकारिणी गठन होने के बाद कई कई नेताओं में असंतोष और निराशा देखी गई। कुछ स्थानीय नेताओं का मानना है कि सूची में बदलाव किया जाए। जमीनी कार्यों में शामिल नेताओं की उपेक्षा की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 02:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / पद न मिलने से डिप्रेशन में भाजपा नेता, अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नए साल में लगेगी सौगातों की झड़ी, मिलेंगे ‘500 करोड़’ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

development projects worth 500 crore new year 2026 sehore mp news
सीहोर

सड़क पर दौड़ती बाइक में धमाका, भारी मात्रा में विस्फोटक ले जा रहा था शख्स, बाइक के साथ शरीर के उड़े चिथड़े

Sehore News
सीहोर

MP के स्कूल में हैवानियत? ठंड में बच्चों के कपड़े उतरवाए, शरीर पर तेल लगाया, फिर…

children stripped naked beaten in saint angela school education department action sehore mp news
सीहोर

आष्टा में करणी सेना और विशेष समुदाय के बीच विवाद, वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव, भारी पुलिसबल तैनात

Dispute In Ashta
सीहोर

सीहोर रेलवे स्टेशन फिर से शुरू होगी ये काम, कोरोना काल में हो गया था बंद

sehore station railway minister ashwini vaishnaw alok sharma trains stoppage mp news
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.