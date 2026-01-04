नर्मदा नदी में नहाते समय डूबे दो सगे भाईयों की मौत, पसरा मातम

नर्मदा में नहाते समय डूबे दो सगे भाई (Photo Source- Patrika Input)
Sehore News :मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से गुजरने वाली नर्मदा नदी के बाबरी घाट पर हुए हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों युवक अपने बड़े पापा के साथ हरदा जिले के करताना जा रहे थे और नाव का इंतजार कर रहे थे।
जानकारी के अनुसार, मृतक शुभम और विकास शनिवार को बाबरी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने बड़े पापा भीम से यदुवंशी के साथ हरदा लौट रहे थे। बाबरी घाट पर नाव आने में देर होने लगी, इसी दौरान शुभम नहाने के लिए नदी में उतर गया और अचानक गहरे पानी में चला गया। काफी देर तक शुभम के बाहर न आने पर बड़ा भाई विकास उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण दोनों पानी में डूब गए। आसपास मौजूद लोगों ने जब तक दोनों को बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
बताया जा रहा है कि दोनों बच्चो के पिता बनापुरा में मजदूरी का काम करते हैं। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया और गांव में शोक का माहौल है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और शवों को सिविल अस्पताल भैरूदा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों का कहना है कि रेत निकालने के कारण कई जगह नदी के अंदर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे अचानक गहराई होने के कारण इस तरह के हादसे होते हैं।
एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि, मृतक विकास पिता आत्माराम यादव उम्र करीब 16 साल निवासी ग्राम महगांव जदीद थाना रेहटी और शिवम् पिता आत्माराम यादव उम्र करीब 15 साल निवासी ग्राम महगांव जदीद थाना रेहटी है। दोनों मृतकों का आज रविवार को भेरूंदा के अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिए गए हैं।
