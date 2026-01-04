नर्मदा नदी में नहाते समय डूबे दो सगे भाईयों की मौत, पसरा मातम

जानकारी के अनुसार, मृतक शुभम और विकास शनिवार को बाबरी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने बड़े पापा भीम से यदुवंशी के साथ हरदा लौट रहे थे। बाबरी घाट पर नाव आने में देर होने लगी, इसी दौरान शुभम नहाने के लिए नदी में उतर गया और अचानक गहरे पानी में चला गया। काफी देर तक शुभम के बाहर न आने पर बड़ा भाई विकास उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण दोनों पानी में डूब गए। आसपास मौजूद लोगों ने जब तक दोनों को बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।