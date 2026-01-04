4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीहोर

नर्मदा नदी में नहाते समय डूबे दो सगे भाईयों की मौत, पसरा मातम

Sehore News : नर्मदा नदी के बाबरी घाट पर हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों युवक अपने बड़े पापा के साथ हरदा जिले के करताना जा रहे थे।

2 min read
Google source verification

सीहोर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 04, 2026

Sehore News

नर्मदा में नहाते समय डूबे दो सगे भाई (Photo Source- Patrika Input)

Sehore News :मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से गुजरने वाली नर्मदा नदी के बाबरी घाट पर हुए हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों युवक अपने बड़े पापा के साथ हरदा जिले के करताना जा रहे थे और नाव का इंतजार कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार, मृतक शुभम और विकास शनिवार को बाबरी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने बड़े पापा भीम से यदुवंशी के साथ हरदा लौट रहे थे। बाबरी घाट पर नाव आने में देर होने लगी, इसी दौरान शुभम नहाने के लिए नदी में उतर गया और अचानक गहरे पानी में चला गया। काफी देर तक शुभम के बाहर न आने पर बड़ा भाई विकास उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण दोनों पानी में डूब गए। आसपास मौजूद लोगों ने जब तक दोनों को बाहर निकाला, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

हादसे के बाद परिवार में पसरा मातम

बताया जा रहा है कि दोनों बच्चो के पिता बनापुरा में मजदूरी का काम करते हैं। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया और गांव में शोक का माहौल है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और शवों को सिविल अस्पताल भैरूदा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों का कहना है कि रेत निकालने के कारण कई जगह नदी के अंदर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे अचानक गहराई होने के कारण इस तरह के हादसे होते हैं।

पीएम के बाद परिजन को सौंपे गए शव

एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि, मृतक विकास पिता आत्माराम यादव उम्र करीब 16 साल निवासी ग्राम महगांव जदीद थाना रेहटी और शिवम् पिता आत्माराम यादव उम्र करीब 15 साल निवासी ग्राम महगांव जदीद थाना रेहटी है। दोनों मृतकों का आज रविवार को भेरूंदा के अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में दो दिन सावधान! घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव का अलर्ट जारी
भोपाल
Cold Wave And Dense Fog Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 12:03 pm

Published on:

04 Jan 2026 12:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / नर्मदा नदी में नहाते समय डूबे दो सगे भाईयों की मौत, पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

सीहोर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पद न मिलने से डिप्रेशन में भाजपा नेता, अस्पताल में भर्ती

सीहोर

नए साल में लगेगी सौगातों की झड़ी, मिलेंगे ‘500 करोड़’ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

development projects worth 500 crore new year 2026 sehore mp news
सीहोर

सड़क पर दौड़ती बाइक में धमाका, भारी मात्रा में विस्फोटक ले जा रहा था शख्स, बाइक के साथ शरीर के उड़े चिथड़े

Sehore News
सीहोर

MP के स्कूल में हैवानियत? ठंड में बच्चों के कपड़े उतरवाए, शरीर पर तेल लगाया, फिर…

children stripped naked beaten in saint angela school education department action sehore mp news
सीहोर

आष्टा में करणी सेना और विशेष समुदाय के बीच विवाद, वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव, भारी पुलिसबल तैनात

Dispute In Ashta
सीहोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.