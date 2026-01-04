एमपी में दो दिन सावधान! घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

Cold Wave And Dense Fog Alert :मध्य प्रदेश में आ रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लगातार दूसरे दिन भी राजधानी भोपाल घने कोहरे की चपेट में है। हालात ये हैं कि, सड़क से लेकर रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण कई ट्रेनों को रोका गया है। बादल और कोहरे के चलते रविवार सुबह से ही तापमान खासा कम दर्ज हो रहा है। वहीं, प्रदेशभर में कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट है।