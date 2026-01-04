4 जनवरी 2026,

भोपाल

एमपी में दो दिन सावधान! घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

Cold Wave And Dense Fog Alert : लगातार दूसरे दिन भी राजधानी भोपाल समेत सूबे के कई शहर घने कोहरे की चपेट में है। हालात ये हैं कि, सड़क से लेकर रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 04, 2026

Cold Wave And Dense Fog Alert

घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Cold Wave And Dense Fog Alert :मध्य प्रदेश में आ रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लगातार दूसरे दिन भी राजधानी भोपाल घने कोहरे की चपेट में है। हालात ये हैं कि, सड़क से लेकर रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण कई ट्रेनों को रोका गया है। बादल और कोहरे के चलते रविवार सुबह से ही तापमान खासा कम दर्ज हो रहा है। वहीं, प्रदेशभर में कोहरे के साथ शीतलहर का अलर्ट है।

मौसम विभाग के मुताबिक, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मौसम में नमी काफी बढ़ी हुई है। यही कारण है कि, उत्तर भारत में कोहरे का भारी प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसी के चलते प्रदेश के अधिकतर इलाकों में आगामी दो दिन कोहरा छाया रहने की संभावना है।

11 शहरों में तापमान 20 डिग्री से नीचे

मध्य प्रदेश में शुक्रवार-शनिवार की रात 11 शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे ही रहा। सबसे कम तापमान पचमढ़ी में दर्ज किया गया। यहां पारा 5.6 डिग्री रहा। जबकि शिवपुरी में 6 डिग्री, दतिया में 6.6 डिग्री, ग्वालियर में 7.7 डिग्री और शहडोल के कल्याणपुर में 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजगढ़ में 8.2 डिग्री, मंडला 8.9 डिग्री, भोपाल 11 डिग्री, जबलपुर 12.5 डिग्री और उज्जैन 12.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।

2 दिन घने कोहरे का अलर्ट

एमपी में आगामी 2 दिन के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जनवरी सोमवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, मैहर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना में कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है। जबकि, 6 जनवरी मंगलवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना में घना कोहरा रहने की भविष्यवाणी की गई है।

Published on:

04 Jan 2026 09:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में दो दिन सावधान! घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव का अलर्ट जारी

