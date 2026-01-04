मैट्रिमोनियल साइट्स पर जीवनसाथी ढूंढ रहे हैं तो सावधान! ठगों के निशाने पर न आ जाएं आप

मैट्रिमोनियल साइट्स पर हो रही ठगी (Photo Source- Patrika)
Fraud Case :मध्य प्रदेश में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी साइबर अपराध चरम पर है। हालात ये हैं कि, यहां हर रोज साइबर अपराधी लोगों से ठगी करने की तरकीब ही बदल दे रहे हैं। इस बार ठगी की जो तरकीब मैट्रिमोनियल साइट्स तक पहुंच गई है। शादी डॉट कॉम जैसी वैवाहिक वेबसाइट्स भी इन ठगों के निशाने पर है। इस साइट की मदद से ये ठग फर्जी प्रोफाइल बनाकर परिवार बसाने के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं और लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हो जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया है, जहां एक महिला को इसी वेबसाइट के जरिए शादी के जाल में फंसाकर 1 लाख 61 हजार रुपए की ठगी की गई है।
शहर के एमजी रोड थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता ने कुछ समय पहले शादी डॉट कॉम पर संदीप वशिष्ठ नाम के शख्स का प्रोफाइल देखा। प्रोफाइल पर आकर्षक फोटो देखकर पीड़िता ने उसे संपर्क किया। आरोपी ने बेहद मीठी-मीठी बातें कर पीड़िता का विश्वास जीता, प्रेम जाल में फंसाया और यहां तक कि शादी का वादा कर लिया। सुनहरे सपने दिखाते हुए आरोपी ने पीड़िता से अपने नंबर पर 53 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा लिए, जिनसे कुल 1 लाख 61 हजार रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करवा ली। जब पीड़िता ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने मोबाइल तो बंद किया, साथ ही सभी ऑनलाइन संपर्क भी काट लिए।
इसपर पीड़िता को उसके साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। उसने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रांजेक्शन के सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं और आरोपी की तलाश में जुट गई है।
मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, पिछले दिनों भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां जीवनसाथी की तलाश में मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल देखने वाली एक अन्य पीड़िता के साथ लाखों रुपए की ठगी हुई थी। साइबर अपराधी फर्जी नाम, नंबर और फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ऐसे मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में पुलिस ने युवाओं से ऑनलाइन साइट के माध्यम से जीवन साथी ढूंढते समय सतर्कता बरतने की अपील की है।
