मैट्रिमोनियल साइट्स पर जीवनसाथी ढूंढ रहे हैं तो सावधान! ठगों के निशाने पर न आ जाएं आप

Fraud Case :मध्य प्रदेश में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी साइबर अपराध चरम पर है। हालात ये हैं कि, यहां हर रोज साइबर अपराधी लोगों से ठगी करने की तरकीब ही बदल दे रहे हैं। इस बार ठगी की जो तरकीब मैट्रिमोनियल साइट्स तक पहुंच गई है। शादी डॉट कॉम जैसी वैवाहिक वेबसाइट्स भी इन ठगों के निशाने पर है। इस साइट की मदद से ये ठग फर्जी प्रोफाइल बनाकर परिवार बसाने के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं और लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हो जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया है, जहां एक महिला को इसी वेबसाइट के जरिए शादी के जाल में फंसाकर 1 लाख 61 हजार रुपए की ठगी की गई है।