4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

मैट्रिमोनियल साइट्स पर जीवनसाथी ढूंढ रहे हैं तो सावधान! ठगों के निशाने पर न आ जाएं आप

Fraud Case : शादी डॉट कॉम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिला को प्रेम जाल में फंसाने के बाद अलग-अलग ट्रांसेक्शनों के जरिए 1.61 लाख ठगी का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 04, 2026

Fraud Case

मैट्रिमोनियल साइट्स पर हो रही ठगी (Photo Source- Patrika)

Fraud Case :मध्य प्रदेश में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी साइबर अपराध चरम पर है। हालात ये हैं कि, यहां हर रोज साइबर अपराधी लोगों से ठगी करने की तरकीब ही बदल दे रहे हैं। इस बार ठगी की जो तरकीब मैट्रिमोनियल साइट्स तक पहुंच गई है। शादी डॉट कॉम जैसी वैवाहिक वेबसाइट्स भी इन ठगों के निशाने पर है। इस साइट की मदद से ये ठग फर्जी प्रोफाइल बनाकर परिवार बसाने के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं और लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हो जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया है, जहां एक महिला को इसी वेबसाइट के जरिए शादी के जाल में फंसाकर 1 लाख 61 हजार रुपए की ठगी की गई है।

शहर के एमजी रोड थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता ने कुछ समय पहले शादी डॉट कॉम पर संदीप वशिष्ठ नाम के शख्स का प्रोफाइल देखा। प्रोफाइल पर आकर्षक फोटो देखकर पीड़िता ने उसे संपर्क किया। आरोपी ने बेहद मीठी-मीठी बातें कर पीड़िता का विश्वास जीता, प्रेम जाल में फंसाया और यहां तक कि शादी का वादा कर लिया। सुनहरे सपने दिखाते हुए आरोपी ने पीड़िता से अपने नंबर पर 53 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा लिए, जिनसे कुल 1 लाख 61 हजार रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करवा ली। जब पीड़िता ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने मोबाइल तो बंद किया, साथ ही सभी ऑनलाइन संपर्क भी काट लिए।

पीड़िता न दर्ज कराई FIR

इसपर पीड़िता को उसके साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। उसने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रांजेक्शन के सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं और आरोपी की तलाश में जुट गई है।

पुलिस की अपील

मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, पिछले दिनों भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां जीवनसाथी की तलाश में मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल देखने वाली एक अन्य पीड़िता के साथ लाखों रुपए की ठगी हुई थी। साइबर अपराधी फर्जी नाम, नंबर और फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ऐसे मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में पुलिस ने युवाओं से ऑनलाइन साइट के माध्यम से जीवन साथी ढूंढते समय सतर्कता बरतने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 07:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मैट्रिमोनियल साइट्स पर जीवनसाथी ढूंढ रहे हैं तो सावधान! ठगों के निशाने पर न आ जाएं आप

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी में भरकर पहुंचाया जेल

Several senior Congress leaders arrested in Indore and sent to jail by the police
इंदौर

इंदौर में दूषित जल सप्लाई मामले में बीजेपी में खलबली, पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक

BJP calls meeting over contaminated water supply case in Indore
इंदौर

भागीरथपुरा की गलियों में पसरा मातम, एंबुलेंस का सायरन सुनकर रहवासियों का कांप जाता है दिल

Bhagirathpura Case
इंदौर

मॉनिटरिंग के लिए दिए 13 करोड़, फिर भी ड्रेनेज में डाली पाइपलाइन, पत्रिका का बड़ा खुलासा

Big Revealed pipelines were laid in the drainage system in Indore now pandemic patrika investigation
इंदौर

दूषित पानी से 16 मौतों के बाद बड़ा खुलासा, बरसों पहले ही जारी किया था ALERT ‘पीने लायक ही नहीं भूजल’

Indore contaminated water
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.