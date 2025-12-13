किसी और के साथ सो रही थी Live in Partner, गुस्साए प्रेमी ने प्राइवेट पार्ट जलाया, दर्दनाक मौत

एमपीके धार के धरमपुरी थाना क्षेत्र के पुराना मनावर रोड, वार्ड-2 स्थित किराए के मकान में 9 दिसंबर को महिला का शव मिला था। सूचना मकान मालिक रविंद्र ने दी थी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि सुनीता पिछले 17 वर्षों से अपने पहले पति रामसिंह से अलग रह रही थी। घटना की सूचना पर उसका पहला पति और परिजन भी अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद पुलिस ने तलाश अभियान चलाकर 11 दिसंबर को आरोपी को उसके गांव सिरला (बड़वाह) से गिरफ्तार कर लिया। थाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा।