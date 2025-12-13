किसी और के साथ सो रही थी Live in Partner, गुस्साए प्रेमी ने प्राइवेट पार्ट जलाया, दर्दनाक मौत

MP News: (Photo: file photo patrika)
MP News: धरमपुरी में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सुनीता की हत्या लिव-इन पार्टनर अजय उर्फ रवि चौहान ने की थी। आरोपी ने सुनीता को एक अन्य व्यक्ति के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा तो वह गुस्से पर काबू नहीं रख सका। उन्माद में उसने बेलन से सिर पर वार किया। बाद में माचिस से उसका निजी अंग जला दिया, जिससे मौत हो गई।
एमपीके धार के धरमपुरी थाना क्षेत्र के पुराना मनावर रोड, वार्ड-2 स्थित किराए के मकान में 9 दिसंबर को महिला का शव मिला था। सूचना मकान मालिक रविंद्र ने दी थी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि सुनीता पिछले 17 वर्षों से अपने पहले पति रामसिंह से अलग रह रही थी। घटना की सूचना पर उसका पहला पति और परिजन भी अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद पुलिस ने तलाश अभियान चलाकर 11 दिसंबर को आरोपी को उसके गांव सिरला (बड़वाह) से गिरफ्तार कर लिया। थाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
थाना प्रभारी संतोष यादव के अनुसार सुनीता, अजय कई वर्षों से लिव-इन में थे। 2 दिसंबर को किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। घटना वाले दिन अजय मिस्त्री का काम कर लौटा और सुनीता को संदिग्ध हालत में देख भड़क गया। गुस्से में हत्या कर दी।
