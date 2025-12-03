भोजशाला में फिर भड़का विवाद! ASI की कार्रवाई से बढ़ा गुस्सा, जब्त की माता की पेंटिंग

Bhojshala Controversy: मध्यप्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक और संवेदनशील स्थल भोजशाला या कमाल मौला मस्जिद एक बार फिर विवादों के केंद्र में खड़ा हो गया है। मंगलवार सुबह पूजा और हनुमान चालीसा के लिए पहुंचे हिंदू समुदाय को तब जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा जब पुरातत्व विभाग (ASI) ने मां वाग्देवी के नए तेल चित्र (Goddess Vagdevi painting) को परिसर में ले जाने से मना करते हुए उसे जब्त कर लिया। इस कार्रवाई के बाद परिसर के बाहर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। (mp news)