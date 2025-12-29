बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में आई कांग्रेस, UN में मुद्दा उठाने की मांग उठी

congress demands Bangladesh Hindus issue to be raised in UN (फोटो- Freepik)
MP News: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा (Bangladesh Hindu Violence) के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मांग की है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र (UN) सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाए।
धार जिला कांग्रेस कमेटी ने भी जिला अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी के नेतृत्व में हिंसा के खिलाफ नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार आशीष राठौर को सौंपा गया। इस ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंसक हमलों और धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की बढ़ती घटनाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय दखल की मांग की गई है।
यह भी कहा कि यह स्थिति केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति के लिए गंभीर चुनौती है। ज्ञापन के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदू पर हिंसा के मामले संयुक्त राष्ट्र (United Nations) एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी रूप से बात उठाने की मांग की है। कुटनीतिक माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है।
कांग्रेस ने रविवार को दो ज्ञापन सौंपे। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन में बालिका के साथ बलात्कार मामले में दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास से दंडित भाजपा नेता व पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (kuldeep singh sengar) को दिल्ली कोर्ट से जमानत मिलने पर चिंता जताई गई है। सेंगर की जमानत निरस्त करने के लिए आवश्यक संविधान हस्तक्षेप करने की मांग की है।
ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जमानत देने का निर्णय पीड़िता के साथ अन्याय है और बालिकाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पंडित धीरज दीक्षित, नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि डॉ. अजयसिंह ठाकुर, बाबूलाल जाट, राजेश सिंह पटेल, हरदेवसिंह जाट शकील खान, बंटी डोड, जितेन्द्र जोशी, मोहन डामोर, मनोज चौहान, धर्मेन्द्र राठौर, परितोषसिंह बंजी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
धार
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग