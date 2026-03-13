दो करोड़ के गबन में लेखापाल को उम्रकैद

धार. जिले की अदालत ने निजी कंपनी में करीब दो करोड़ रुपए के गबन के मामले में आरोपी लेखापाल को कड़ी सजा सुनाई है। जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राघव राजपूत (38) निवासी इंदौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही गबन की गई राशि के बराबर अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला पीथमपुर स्थित मैसर्स शक्ति एरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जहां आरोपी सीनियर अकाउंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2021-22 के दौरान उसने वेंडरों को किए जाने वाले भुगतान को फर्जी तरीके से अपने दो बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिया। इस तरह कुल 1 करोड़ 97 लाख 73 हजार 717 रुपए की हेराफेरी की गई। कंपनी की ऑडिट टीम द्वारा गड़बड़ी सामने आने पर प्रबंधन ने पीथमपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने वर्ष 2022 में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।