13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

दो करोड़ के गबन में लेखापाल को उम्रकैद

ऑनलाइन गेमिंग व पर्सनल लोन में खर्च किया पैसा

less than 1 minute read
Google source verification

धार

image

Sachin Trivedi

Mar 13, 2026

Cyber Fraud

साइबर ठगी के नए तरीके से सावधान! (Photo Source- Patrika)

धार. जिले की अदालत ने निजी कंपनी में करीब दो करोड़ रुपए के गबन के मामले में आरोपी लेखापाल को कड़ी सजा सुनाई है। जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राघव राजपूत (38) निवासी इंदौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही गबन की गई राशि के बराबर अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला पीथमपुर स्थित मैसर्स शक्ति एरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जहां आरोपी सीनियर अकाउंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2021-22 के दौरान उसने वेंडरों को किए जाने वाले भुगतान को फर्जी तरीके से अपने दो बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिया। इस तरह कुल 1 करोड़ 97 लाख 73 हजार 717 रुपए की हेराफेरी की गई। कंपनी की ऑडिट टीम द्वारा गड़बड़ी सामने आने पर प्रबंधन ने पीथमपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने वर्ष 2022 में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

ऑनलाइन गेमिंग और लोन में उड़ाए पैसे

जांच में सामने आया कि आरोपी ने गबन की गई रकम का उपयोग ऑनलाइन गेमिंग खेलने और अपने पर्सनल लोन चुकाने में किया था।

17 गवाह और 88 दस्तावेजी साक्ष्य

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 88 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल और बैंक खातों की जानकारी भी साक्ष्य के रूप में पेश की गई। करीब चार साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 467 के तहत आजीवन कारावास तथा अन्य धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने पैरवी की।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Mar 2026 02:19 pm

Hindi News / News Bulletin / दो करोड़ के गबन में लेखापाल को उम्रकैद

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

अजमेर में गैस सिलेंडर किल्लत की सच्चाई आई सामने, DM ने दी बड़ी चेतावनी, हड़बड़ाहट में बुकिंग करने से पहले पढ़ लें ये खबर

Ajmer LPG panic Collector Lokbandhu warns against black marketing says no shortage amid Iran-Israel tensions
अजमेर

गैलीली में मिसाइल अटैक, कांपा तेहरान, जंग में कूदा तुर्किये?

Israel Iran War
समाचार

राजस्थान का पहला केस: क्या है ‘स्टोन मैन सिंड्रोम’? जिसमें धीरे-धीरे पत्थर बन जाता है शरीर, डॉक्टर भी हैरान

Rajasthan Reports First Stone Man Syndrome Case Rare FOP Disease Slowly Turns Muscles Into Bone Doctors Stunned
जैसलमेर

Viral Girl Monalisa Marriage: ‘मुझे बेइज्जत किया…’ मोनालिसा की शादी के बाद छलका पिता का दर्द

Viral Girl Monalisa Marriage controversy father said I Was Humiliated khargone mp news
खरगोन

वायरल गर्ल बनीं मुस्लिम या फरमान ने बदला धर्म! मोनालिसा की शादी पर बवाल

Monalisa marriage controversy
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.