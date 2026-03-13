वायरल गर्ल बनीं मुस्लिम या फरमान ने बदला धर्म! मोनालिसा की शादी पर बवाल

Monalisa Marriage Controversy: सोशल मीडिया और कुछ संगठनों के बीच इन दिनों मोनालिसा की शादी को लेकर बवाल मचा हुआ है। कोई इसे मोनालिसा का नीजि फैसला बता रहा है, तो कोई इसे लव जिहाद से जोड़कर देख रहा है। अब इस मोनालिसा की फरमान से शादी को लेकर मध्यप्रदेश के हिंदू उत्सव और संस्कृति बचाओ मंच ने भी इस पर विरोध जताया है। मंच का कहना है कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा है। बता दें कि वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी के वायरल वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया।