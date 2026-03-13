फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिपोर्ट में मध्यप्रदेश का रुतबा बरकरार, लेकिन कर्ज के दबाव में प्रदेश

MP news: नीति आयोग द्वारा जारी दूसरी वार्षिक फिस्कल-हेल्थ इंडेक्स 2026 रिपोर्ट में मध्यप्रदेश ने 'परफॉर्मर स्टेट' का दर्जा बरकरार रखा है। देश के 18 राज्यों में मध्यप्रदेश की रैंक 10वीं है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की तुलना में तेजी से बढ़ीं, जो जीएसटी, आबकारी और व्यापार करों में प्रभावी सुधार का संकेत देती हैं। हालांकि , राजस्व व्यय आर्थिक विस्तार से आगे निकल रहा है। इसका मुख्य कारण लगातार ऋण लेने से बढ़ती ब्याज देनदारियां और पेंशन व्यय है, जो कुल राजस्व व्यय का 43 प्रतिशत से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य का पूंजीगत व्यय पिछले पांच वर्षों में दोगुना हो गया है, जिससे आधारभूत ढांचा मजबूत हो रहा है।