MP के लिए बड़ी सौगात, केंद्र देगा 2500 करोड़ , सिंहस्थ के लिए मिलेगा स्पेशल पैकेज

cm mohan yadav met Nirmala Sitharaman (फोटो- सीएम मोहन यादव सोशल मीडिया)
MP News: मध्य प्रदेश के किसानों से अब सरकार तुअर भी खरीदेगी। दलहनी और तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए संयुक्त रोडमैप बनेगा। भावांतर पर खरीदी जाने वाली सरसों का भुगतान भी केंद्र सरकार करेगी। गुरुवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के बीच हुई चर्चा के बाद यह सहमति बनी। इसी के साथ सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) से भी मुलाकात की। उन्होंने 15वें वित्त आयोग से विभिन्न परियोजनाओं में मिलने वाले 2500 करोड़ का प्रस्ताव रखा।
कहा, यह राशि प्रधानमंत्री की बताई चार जातियां किसान, गरीब, महिला और युवाओं के विकास के लिए जरूरी है।बताते हैं, वित्त मंत्री ने ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया है। सब ठीक रहा तो मप्र को केंद्र से 2500 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिंहस्थ के लिए विशेष पैकेज भी मिल सकता है। आर्थिक मोर्चों पर तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल मप्र के प्रस्तावित 18.48 लाख करोड़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को भी केंद्र मान्य कर सकता है।
