MP के लिए बड़ी सौगात, केंद्र देगा 2500 करोड़ , सिंहस्थ के लिए मिलेगा स्पेशल पैकेज

MP News: मध्य प्रदेश के किसानों से अब सरकार तुअर भी खरीदेगी। दलहनी और तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए संयुक्त रोडमैप बनेगा। भावांतर पर खरीदी जाने वाली सरसों का भुगतान भी केंद्र सरकार करेगी। गुरुवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के बीच हुई चर्चा के बाद यह सहमति बनी। इसी के साथ सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) से भी मुलाकात की। उन्होंने 15वें वित्त आयोग से विभिन्न परियोजनाओं में मिलने वाले 2500 करोड़ का प्रस्ताव रखा।