एमपी में इस रूट पर चलने वाली आधा दर्जन ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट

MP News: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा गोंदिया स्टेशन पर प्लेटफार्म-3 के विकास कार्य और इंफ्रास्ट्रस्ट्रकचर अपग्रेड के चलते नागपुर मंडल द्वारा 14 ट्रेनों को अप्रैल में रद्द (Trains cancelled) किया गया है। सात ट्रेनों को अपने गंतव्य के पूर्व समाप्त किया गया है। इनमें छह ट्रेनें ऐसी ऐसी है जो बैतूल रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। पूर्व मुख्य यातायात निरीक्षक अशोक कटारे ने बताया कि निर्माण कार्य के कारण यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के संचालन को देखते हुए कुछ ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से निरस्त किया है। उन्होंने बताया कि बैतूल स्टेशन से होकर गुजरने वाली छह प्रमुख ट्रेनों पर इसका असर पड़ेगा।