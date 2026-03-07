7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

सहेली के साथ रातभर पत्नी ने किया ऐसा काम, सुबह घर पहुंची तो गुस्से में तमतमाया पति…

mp news: सुबह घर पहुंची पत्नी तो गुस्से में तमतमाया था पति, लाठी उठाकर बेरहमी से पीटा, चली गई जान।

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Shailendra Sharma

Mar 07, 2026

betul

husband beats wife to death after she returns home in morning (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के बैतूल में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना हिवरखेड़ी की है जहां पत्नी की हरकत से पति इस कदर तमतमाया कि उसने पत्नी को बेरहमी से पीट दिया जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। पत्नी की मौत होने के बाद पति को अपने किये का एहसास हुआ और उसने खुद डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया और सरेंडर कर दिया।

रातभर सहेली के साथ थी पत्नी

हिवरखेड़ी में रहने वाली रंजना जांगड़े की उसके पति बलराम जांगड़े ने हत्या कर दी। रंजना और बलराम ईंट भट्टे पर काम करते थे। रंजना को शराब पीने की लत थी और घटना वाले दिन से एक दिन पहले रंजना अपनी एक सहेली के साथ शराब पीने के लिए उसके घर पर रुक गई थी। रातभर पति बलराम पत्नी रंजना का घर पर इंतजार करता रहा लेकिन जब रंजना रातभर घर नहीं आई तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था।

सुबह घर लौटी पत्नी तो पति ने कर दी हत्या

पति बलराम जांगड़े पत्नी रंजना की शराब की लत और रातभर घर न आने के कारण काफी गुस्से में था। सुबह जब रंजना घर पहुंची तो बलराम व उसके बीच विवाद हुआ। इसी दौरान बलराम ने लाठी उठाकर रंजना को बेरहमी से पीट दिया। जिससे रंजना गंभीर रुप से घायल हो गई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत से बलराम घबरा गया और उसने खुद डायल 112 पर फोन कर इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पति बलराम को गिरफ्तार किया। आरोपी पति बलराम जांगड़े ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

ये भी पढ़ें

रातभर पत्नी के शव के पास लाठी लेकर बैठा रहा पति, डरकर पड़ोस के घर में भागे बच्चे
दतिया
DATIA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 04:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / सहेली के साथ रातभर पत्नी ने किया ऐसा काम, सुबह घर पहुंची तो गुस्से में तमतमाया पति…

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेयजल पाइपलाइन में बार-बार लीकेज, सप्लाई व्यवस्था पर उठे सवाल

betul news
बेतुल

इकलौते बेटे ने पैर से गला दबाकर की मां की हत्या

बेतुल

सरकारी नाले की जमीन पर काटे गए प्लॉट, निर्माण पर तहसीलदार ने लगाई रोक

betul news
बेतुल

एक माह तक रंगों की धूम: बैतूल में गोंड समाज की अनूठी होली

बेतुल

खड़े क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 की मौत 2 गंभीर

Road Accident
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.