सहेली के साथ रातभर पत्नी ने किया ऐसा काम, सुबह घर पहुंची तो गुस्से में तमतमाया पति…

पति बलराम जांगड़े पत्नी रंजना की शराब की लत और रातभर घर न आने के कारण काफी गुस्से में था। सुबह जब रंजना घर पहुंची तो बलराम व उसके बीच विवाद हुआ। इसी दौरान बलराम ने लाठी उठाकर रंजना को बेरहमी से पीट दिया। जिससे रंजना गंभीर रुप से घायल हो गई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत से बलराम घबरा गया और उसने खुद डायल 112 पर फोन कर इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पति बलराम को गिरफ्तार किया। आरोपी पति बलराम जांगड़े ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।