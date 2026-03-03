खड़े क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 की मौत 2 गंभीर

Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार वाहनों के अनियंत्रित होने से रोज रोज सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों में असमय लोगों की मौतें भी हो रही है। ताजा मामला बैतूल जिले का है जहां सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल है। खड़ी क्रेन से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।