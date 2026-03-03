3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

खड़े क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 की मौत 2 गंभीर

Road Accident : सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल है। बता दें कि, खड़ी क्रेन से एक तेज रफ्तार कार टकराने से ये हादसा हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

बेतुल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 03, 2026

Road Accident

भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत 2 गंभीर (Photo Source- Patrika)

Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार वाहनों के अनियंत्रित होने से रोज रोज सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों में असमय लोगों की मौतें भी हो रही है। ताजा मामला बैतूल जिले का है जहां सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल है। खड़ी क्रेन से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दरअसल, घटना इटारसी रोड बसंत पेट्रोल पम्प के पास देर रात 3 से 4 बजे के बीच की है, जहां खड़ी क्रेन से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई। इस हादसे 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल है। घटना देर रात 3 से 4 बजे के बीच की बताई गई है।

घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया

ये घटना इटारसी रोड पर स्थित कोतवाली थाना इलाके की है। कार सवार लोग कहां जा रहे थे ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। मृतकों के शव को जिला अस्पताल के मरचूरी रूम में रखवा दिए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद इन्हें परिजन के सुपुर्द किया जाएगा। घायल युवकों को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

ये भी पढ़ें

गोमांस तस्करी केस में ब्लैकमेलिंग: 3 लाख लेते धराने वाले बर्खास्त रेलकर्मी का मोबाइल खोलेगा चौंकाने वाले राज
भोपाल
Blackmailing In Beef Smuggling Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 10:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / खड़े क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 की मौत 2 गंभीर

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला जेल में विचाराधीन महिला बंदी ने चूडिय़ां पीसकर खाईं

बेतुल

चोपना में भाजपा नेता के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

betul news
बेतुल

जेल में महिला कैदी ने कांच की चूड़ियां पीसकर खाईं, पति की हत्या का है आरोप

betul
बेतुल

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद बीजेपी नेता का कॉम्प्लेक्स ढहाया

betul
बेतुल

इटारसी-आमला रेल खंड में सुरक्षा के लिए डब्ल्यूबीएम फेंसिंग

BETUL NEWS
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.