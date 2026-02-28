28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

चोपना में भाजपा नेता के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

चरनोई की शासकीय भूमि पर कब्जा कर बनाया गया था काम्प्लेक्स, आधी दुकानें भी बेच दी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। बैतूल/घोड़ाडोंगरी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी और रिट याचिका की खारिजी के बाद अंतत: जिला प्रशासन हरकत में आया। शनिवार को घोड़ाडोंगरी-चोपना क्षेत्र में शासकीय चरनोई भूमि पर बने पक्के अतिक्रमण [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Feb 28, 2026

betul news

चरनोई की शासकीय भूमि पर कब्जा कर बनाया गया था काम्प्लेक्स, आधी दुकानें भी बेच दी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई।

बैतूल/घोड़ाडोंगरी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी और रिट याचिका की खारिजी के बाद अंतत: जिला प्रशासन हरकत में आया। शनिवार को घोड़ाडोंगरी-चोपना क्षेत्र में शासकीय चरनोई भूमि पर बने पक्के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। चोपना के मुख्य बाजार में भाजपा नेता तपन विश्वास ने सरकारी जमीन पर काम्प्लेक्स का निर्माण कराया था। काम्प्लेक्स की आधी दुकानें बेच दी गई थी। काम्प्लेक्स में बनी अवैध दुकानों को राजस्व एवं पुलिस अमले ने पोकलेन और जेसीबी की मदद से लगभग 4200 वर्गफुट (60बाय70 फीट) क्षेत्र में बनी 14 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया।
शासकीय भूमि पर किया था अवैध अतिक्रमण
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे और रिकॉर्ड के अनुसार, खसरा नंबर 102, कुल रकबा 0.960 हेक्टेयर, राजस्व अभिलेखों में चरनोई मद के रूप में दर्ज शासकीय भूमि है। इस भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर नायब तहसीलदार ने 06 अक्टूबर 2016 को मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत बेदखली और 40,000 रुपए जुर्माने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश को बाद में 12 अप्रेल 2017 को एसडीओ तथा 28 दिसंबर 2017 को कलेक्टर द्वारा भी पुष्टि दी गई थी। इसके बावजूद, वर्षों तक इन आदेशों का पालन नहीं हुआ।
न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में कभी कोई अंतरिम स्टे नहीं था, फिर भी 2016 से आदेशों को लागू नहीं किया गया। न्यायालय ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए रिट याचिका को कार्रवाई न होने के कारण खारिज कर दिया और राज्य के मुख्य सचिव को आदेश की प्रति भेजकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि धारा 248 के तहत पारित आदेशों का अनुपालन हो तथा जिन अधिकारियों ने वर्षों तक आदेशों का पालन नहीं किया, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही, 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
0.960 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर था अतिक्रमण
शनिवार की कार्रवाई को लेकर प्रशासन का कहना है कि बुलडोजर उसी हिस्से में चलाया गया, जिस पर न्यायालयीन आदेश प्रभावी था। हालांकि अदालत के रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि पूरी 0.960 हेक्टेयर भूमि शासकीय है और उस पर अन्य निर्माण भी मौजूद हैं। कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर, घोड़ाडोंगरी तहसीलदार, चोपना के नायब तहसीलदार, एसडीओपी सारनी, संबंधित थाना प्रभारी, राजस्व विभाग एवं पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। 4200 वर्गफुट क्षेत्र में तो अतिक्रमण हट गया है, लेकिन पूरी 0.960 हेक्टेयर शासकीय भूमि में शेष अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर अब सबकी निगाहें आगामी कार्रवाई और न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली अनुपालन रिपोर्ट पर टिकी हैं।
इनका कहना
-शेष अतिक्रमणों के लिए सीमांकन पूरा कर लिया गया है और संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नियमानुसार सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

  • प्रपंज आर, अनुभव विभागीय अधिकारी शाहपुर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 09:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / चोपना में भाजपा नेता के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला जेल में विचाराधीन महिला बंदी ने चूडिय़ां पीसकर खाईं

बेतुल

जेल में महिला कैदी ने कांच की चूड़ियां पीसकर खाईं, पति की हत्या का है आरोप

betul
बेतुल

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद बीजेपी नेता का कॉम्प्लेक्स ढहाया

betul
बेतुल

इटारसी-आमला रेल खंड में सुरक्षा के लिए डब्ल्यूबीएम फेंसिंग

BETUL NEWS
बेतुल

कॉलेज आने डायवर्ट मार्ग नहीं होने से विद्यार्थियों का फूटा आक्रोश,किया चक्का जाम, छात्र नेता और ठेकेदार में विवाद

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.