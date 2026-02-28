28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

जिला जेल में विचाराधीन महिला बंदी ने चूडिय़ां पीसकर खाईं

बैतूल। जिला जेल में शनिवार सुबह उस समय हडक़ंप मच गया, जब एक विचाराधीन महिला बंदी ने चूडिय़ां पीसकर खा ली और आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में महिला को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया।भैंसदेही थाना के ग्राम [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Feb 28, 2026

बैतूल। जिला जेल में शनिवार सुबह उस समय हडक़ंप मच गया, जब एक विचाराधीन महिला बंदी ने चूडिय़ां पीसकर खा ली और आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में महिला को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया।
भैंसदेही थाना के ग्राम घुघरी निवासी पूनम उइके (21) ने शनिवार सुबह महिला बैरक में चूडिय़ां पीसकर खा ली हैं। कुछ देर बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे उल्टियां होने लगी, तब अन्य बंदियों को संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत जेल प्रहरियों को सूचना दी। जेल स्टाफ ने बिना देर किए महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल के डॉक्टर जगदीश घोरे ने बताया कि महिला को उल्टी की शिकायत थी और खून मिश्रित द्रव्य निकल रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। घटना के समय महिला बैरक में अन्य बंदियों के साथ मौजूद थी। बैरक में उस समय कुल 18 महिला बंदी थीं, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। पूनम अपने पति राजू की हत्या के आरोप में 18 दिसंबर 2025 से जिला जेल में बंद है।
जेल में सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल
घटना के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर महिला ने चूडिय़ां कैसे पीसी और किसी को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई, इसे लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जेलर योगेश शर्मा ने बताया पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। यदि किसी भी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आत्मग्लानि की आशंका
जेलर शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला द्वारा चूडिय़ां पीसकर खाने की बात सामने आई है। आत्मग्लानि के चलते महिला द्वारा आत्महत्या के प्रयाास की आशंका है। एक सप्ताह पहले ही महिला की बहन उससे मिलने आई थी, जबकि अन्य परिजन उससे मिलने नहीं आ रहे थे। फिलहाल महिला का भोपाल में उपचार जारी है। उन्होंने कहा कि महिला अपने पति की हत्या के आरोप में बंद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 09:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / जिला जेल में विचाराधीन महिला बंदी ने चूडिय़ां पीसकर खाईं

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चोपना में भाजपा नेता के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

betul news
बेतुल

जेल में महिला कैदी ने कांच की चूड़ियां पीसकर खाईं, पति की हत्या का है आरोप

betul
बेतुल

सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद बीजेपी नेता का कॉम्प्लेक्स ढहाया

betul
बेतुल

इटारसी-आमला रेल खंड में सुरक्षा के लिए डब्ल्यूबीएम फेंसिंग

BETUL NEWS
बेतुल

कॉलेज आने डायवर्ट मार्ग नहीं होने से विद्यार्थियों का फूटा आक्रोश,किया चक्का जाम, छात्र नेता और ठेकेदार में विवाद

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.