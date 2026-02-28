एमपी में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद बीजेपी नेता का कॉम्प्लेक्स ढहाया

बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील के चोपना बाजार में बीजेपी नेता तपन विश्वास सहित तीन-चार अन्य लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था। इस अवैध कॉम्प्लेक्स की आधी दुकानें भी बेची जा चुकी थीं। स्थानीय निवासी के द्वारा बीजेपी नेता के अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद शिकायत की स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच की और अवैध निर्माण पाए जाने पर तहसीलदार ने पूर्व में इस प्रकरण में 40 हजार रुपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया था। जिसके बाद बीजेपी नेता तपन विश्वास के द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई थी।