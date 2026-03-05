एक माह तक रंगों की धूम: बैतूल में गोंड समाज की अनूठी होली

समाज के चौधरी नंदू यादव ने बताया कि यह परंपरा बुजुर्गों के समय से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। होली की सुबह महिला-पुरुष, बुजुर्ग और युवा एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसके बाद फाग गीत गाते हुए, ढोलक और मंजीरे की थाप पर टोली के रूप में उन घरों की ओर जाते हैं, जहां हाल के समय में किसी परिवार ने अपने प्रियजन को खोया हो। वहां पहुंचकर परिवारजनों का हालचाल लिया जाता है और परंपरा के अनुसार हल्का रंग-गुलाल लगाकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं।