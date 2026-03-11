कांग्रेस नेता को ASI ने दी ड्रग केस में फंसाने की धमकी, उधारी के पैसे मांगना पड़ा महंगा

विवाद तब बढ़ गया जब इस मामले में अंकित के ससुर और चंदेरी में पदस्थ एएसआइ पुरुषोत्तम सोनी की एंट्री हुई। सौरभजैन का आरोप है कि 6 मार्च की दोपहर एएसआइ पुरुषोत्तम सोनी ने उन्हें फोन किया। बातचीत के दौरान एएसआइ ने मर्यादा खोते हुए न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। आरोप है कि एएसआइ ने सौरभ को फर्जी तरीके से ड्रग्स और शराब के कारोबार में फंसाने की धमकी दी है।