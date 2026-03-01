एमपी में पकड़ाया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा

एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी मनीष जांगिड़ बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। वो बीते 8 दिन से एक होटल में फर्जी आधार कार्ड के सहारे रुका हुआ था। आरोपी हर दिन स्टेशन रोड पर स्थित व्यापारी के घर की रेकी करता था और वीडियो भी बनाता था। आरोपी को ऑनलाइन ही पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी और इस काम के लिए एक लाख रुपये उसे एडवांस दिए गए थे। इन्हीं पैसों से आरोपी ने अशोकनगर में ही एक पुरानी बाइक खरीदी थी जिससे वो वारदात को अंजाम देने के बाद भागने वाला था। पुलिस अब इस मामले में विदेश में बैठे हैरी बॉक्सर और ऋतिक बॉक्सर को भी सह-आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है।