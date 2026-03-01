बुंदेलखंड में 200 साल पुराने रंगपंचमी मेले का होगा आयोजन, लाखों की संख्या में आएंगे श्रद्धालु

security tightend for karila dham rangpanchami mela (Patrika.com)
MP News: बुंदेलखंड की आस्था के केंद्र, मां करीला धाम में लगने वाले रंगपंचमी मेले के लिए पुलिस ने सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 7 से 9 मार्च तक चलने वाले इस महाकुंभमें देश-प्रदेश से जुटने वाली लाखों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एसपी राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में बहुस्तरीय सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है।
अशोकनगर में होने वाले इस मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार बल की संख्या में भारी इजाफा किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की कमान चार एडिशनल एसपी, 20 डीएसपी और 70 निरीक्षकों के हाथों में होगी। इनके साथ जिला पुलिस, महिला बल, एसएएफ, होमगार्ड और एसडीआरएफ के करीब 1700 जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे। पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टर और उप-सेक्टर में बांटकर हर कोने की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
तकनीकी रूप से इस बार मेला बेहद हाईटेक होने जा रहा है। मंदिर और मेला क्षेत्र में आसमान से हर हलचल पर चार ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। वहीं पूरे क्षेत्र में करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से कंट्रोल रूम से मेला क्षेत्र की मॉनीटरिंग होगी। हाईपावर सर्च लाइट, साथ ही किसी भी आपात स्थिति के लिए अपराध नियंत्रण दस्ता, पैदल गश्ती दल, बाइक क्विक रिस्पॉन्स टीम और मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट तैनात रहेंगी। साथ ही संदिग्ध वस्तुओं और असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए बीडीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया जाएगा।
मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रण हेतु चरणबद्ध दर्शन व्यवस्था लागू रहेगी। प्रसाद व एवं पूजा सामग्री चढ़ाने मंदिर के बाहर पृथक निर्धारित स्थान बनाए गए है। पारंपरिक राई नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मंदिर परिसर से पृथक स्थान पर आयोजित किए जाएंगे।
इस बार पुलिस ने मेले को हाइटेक बनाने के लिए नई सुविधा की है। एएसपी गजेंद्रङ्क्षसह कंवर ने बताया कि मेले के लिए इस बार क्यूआर कोड जारी किया गया है। श्रद्धालु जैसे ही मोबाइल पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो उन्हें मेले व ट्रेफिक के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। जिसमें वन-वे. टू-वे मार्ग और नए वैकल्पिक मार्ग की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही यह भी पता चलेगा कि कहां पर पुलिस चौकी व मेडिकल सुविधा मौजूद है।
अशोकनगर मार्गः वाहन कानीखेड़ी पार्किंग में खड़े होंगे, वापसी नए वैकल्पिक मार्ग जमुनिया-पीपलखेड़ा से होगी।
सिरोंज मार्गः वाहनों के लिए कानीखेड़ी में पार्किंग और निकासी के लिए अलग द्वार तय किए गए हैं।
मुंगावली/विदिशा मार्गः बमोरीशाला पार्किंग स्थल बनाया गया है, जहाँ से निकासी बगवा-गुपलिया मार्ग से होगी। सभी पार्किंग स्थलों से मंदिर तक का मार्ग पैदल मार्ग घोषित किया गया है. ताकि दर्शनार्थियों को असुविधा न हो।
