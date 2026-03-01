बुंदेलखंड में 200 साल पुराने रंगपंचमी मेले का होगा आयोजन, लाखों की संख्या में आएंगे श्रद्धालु

तकनीकी रूप से इस बार मेला बेहद हाईटेक होने जा रहा है। मंदिर और मेला क्षेत्र में आसमान से हर हलचल पर चार ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। वहीं पूरे क्षेत्र में करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से कंट्रोल रूम से मेला क्षेत्र की मॉनीटरिंग होगी। हाईपावर सर्च लाइट, साथ ही किसी भी आपात स्थिति के लिए अपराध नियंत्रण दस्ता, पैदल गश्ती दल, बाइक क्विक रिस्पॉन्स टीम और मोबाइल पेट्रोलिंग यूनिट तैनात रहेंगी। साथ ही संदिग्ध वस्तुओं और असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए बीडीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया जाएगा।