भावुक हुए CM मोहन यादव, दीवारों पर लिखी इस लाइन ने खींचा ध्यान

गांव में प्रवेश के दौरान एक बेहद आत्मीय और भावुक नजारा देखने को मिला। यहां जगह-जगह दीवारों पर 'अम्मा राधे-राधे' लिखे पोस्टर लगे हुए थे। मुख्यमंत्री ने जब इन पोस्टरों को देखा, तो उन्होंने हितानंद शर्मा से इसके पीछे का कारण पूछा। इस पर शर्मा ने बताया कि उनकी माताजी का मथुरा-वृंदावन से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव था और वे साल के अधिकतर महीने वहीं गुजारती थीं। इसी स्नेह और भक्ति के कारण पूरा गांव उन्हें अम्मा राधे-राधे कहकर पुकारता था। उनकी इसी स्मृति को संजोने के लिए गांव वालों ने दीवारों पर यह शब्द अंकित किए हैं।