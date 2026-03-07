UPSC: 20 बार फेल, फिर भी नहीं मानी हार, 21वें प्रयास में ड्राइवर के बेटे ने रचा इतिहास

परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए दोनों बहनों ने नवोदय विद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में नौकरी करना शुरू कर दिया। उर्मिला दिल्ली में तो रजनी उत्तराखंड में सेवाएं दे रही थीं। नौकरी की थकान के बावजूद दोनों बहनों ने कोचिंग का सहारा लेने के बजाय सेल्फ-स्टडी का कठिन रास्ता चुना। उनकी इसी तपस्या का परिणाम 5 मार्च को सामने आया, जब उर्मिला ने पूरे प्रदेश में 30वीं और रजनी ने 119वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर दिया। वर्तमान में उर्मिला गुना की तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि रजनी लखनऊ से अपनी पीएचडी पूरी कर रही हैं।