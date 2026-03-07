UPSC Result 2025: MP के इस जिले से 5 युवाओं ने हासिल की रैंक, घर में मना जश्न

जिले में रन्नौद के ग्राम धंधेरा के पूर्व सरपंच महेश धाकड़ के पुत्र भूपेन्द्र धाकड़ का भी चयन इस परीक्षा में हुआ है। भूपेन्द्र ने चौथे प्रयास में इस परीक्षा में 494 रैंक हासिल की है। भूपेन्द्र ने अपनी इस सफलता के पीछे परिवार के लोगों का आशीर्वाद बताया है। इसी तरह से जिले के कोलारस उज्जवल जैन ने भी चौथे प्रयास में इस परीक्षा में 797 रैंक हासिल की है। उज्जवल सन्मति उर्फ बल्ले जैन के पुत्र है। इसके साथ ही बामौरकलां के हर्ष पुत्र मुकेश जैन ने भी इस परीक्षा में 412 वीं रैंक हासिल की है। आखिर में शिवपुरी निवासी मनीष-सीमा गोयल के पुत्र कृष्णा गोयल ने दूसरे प्रयास में इस बड़ी परीक्षा में 300 वीं रैंक हासिल की है। (MP News)