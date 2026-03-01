होली पर युवक को ट्रैक्टर से कुचला, 6 आरोपी गिरफ्तार

बृजेश के साथ हो रही मारपीट और शोर सुनकर बृजेश की बुआ का बेटा अभिषेक (निवासी कुंवरपुर), चाचा वासुदेव, भाई रतन सिंह और चाचा का बेटा अरविंद बीच-बचाव करने मौके पर पहुंचे। अभिषेक होली मनाने के लिए मामा के घर पर आया था। बीच बचाव कर रहे अभिषेक पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया और फिर ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में ब्रजेश रावत की शिकायत पर से आरोपी बीपी सिंह जाटव, रामसिंह जाटव, अनिल जाटव, नरेंद्र जाटव, करण उर्फ पप्पू जाटव एवं काशीराम जाटव निवासीगण ग्राम भरका पर हत्या का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टैक्टर, लोहे का सरिया एवं लाठियों को जप्त किया गया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय शिवपुरी में पेश किया जहां से उनको जेल भेजा गया है। आरोपियों को पकड़ने में थाना प्रभारी मुकेश दुबोलिया सहित उनकी टीम की भूमिका रही।