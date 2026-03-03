एमपी में होली पर ड्यूटी के दौरान ASI की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने से पहले थमी सांसें

शहर के पटेल नगर निवासी कल्याण सिंह रजक (58) पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर पदस्थ थे। कई महीनों से उनकी ड्यूटी एसपी कोठी पर थी। रोज की तरह कल्याण सिंह मंगलवार को सुबह एसपी कोठी पर ड्यूटी के लिए पहुंचे थे। यहां पर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और सीने में तेज दर्द हुआ। साथी स्टाफ तुरंत कल्याण सिंह को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पर इलाज से पहले ही डॉक्टरों ने एएसआई को मृत घोषित कर दिया। बाद में मामले की सूचना परिजनों को दी और फिर शव का पीएम कराया गया।