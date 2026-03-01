6 मार्च 2026,

शुक्रवार

शिवपुरी

भाजपा विधायक का हाथ में शराब की बोतल लिए फोटो वायरल

mp news: होली मिलन कार्यक्रम में विधायक का शराब की बोतल लिए फोटो वायरल, विधायक बोले- 'कार्यकर्ता हैं, नहीं मानते, पार्टी के लिए दी थी शराब'।

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Mar 06, 2026

shivpuri

bjp mla ramesh khatik liquor bottle photo viral

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में भाजपा विधायक का हाथ में शराब की बोतल लिए फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में शिवपुरी जिले की करैरा सीट से भाजपा विधायक रमेश खटीक हाथ में शराब की बोतल लिए नजर आ रहे हैं। इस फोटो के बारे में जब विधायक रमेश खटीक से बात की गई तो उनका कहना है कि होली जैसे त्यौहार पर कार्यकर्ता पार्टी के लिए जिद करते हैं, तो उनको शराब देते समय किसी ने फोटो लेकर डाल दिया। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। फोटो होली मिलन समारोह के दौरान का है।

शराब की बोतल के साथ भाजपा विधायक की तस्वीर

जानकारी के मुताबिक गुरुवार को करैरा विधायक रमेश खटीक ने अपने मगरौनी नरवर स्थित निवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विधायक के समर्थक व कार्यकर्ता आए थे। कार्यक्रम में जब विधायक उन सभी से मेल मुलाकात कर रहे थे और जिस वक्त विधायक के हाथ में शराब की बोतल थी तभी किसी कार्यकर्ता ने फोटो खींच लिया। फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो तेजी से वायरल हो गया। पोस्ट करने वाले कार्यकर्ता रामसिया परिहार जो कि विधायक प्रतिनिधि होकर दिनारा के हैं। उन्होंने भी यह ध्यान नहीं दिया कि विधायक के हाथ में शराब की बोतल है।

हमारे यहां कार्यक्रमों में ये चलता है- विधायक

बताया गया है कि विधायक होली के मौके पर पार्टी मनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को शराब दे रहे थे, उसी दौरान यह पूरा घटनाक्रम हुआ। वहीं जब इस बारे में विधायक रमेश खटीक से बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि होली जैसे कार्यक्रमों में कार्यकर्ता नहीं मानते और पार्टी के लिए शराब की बोलते हैं। किसी कार्यकर्ता को शराब देते समय का यह फोटो है। बाकी हमारे यहां कार्यक्रमों के दौरान यह तो चलता है।

Published on:

06 Mar 2026 08:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / भाजपा विधायक का हाथ में शराब की बोतल लिए फोटो वायरल

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

