एमपी के विधानसभाध्यक्ष की कारों का काफिला दुर्घटनाग्रस्त, बड़े सड़क हादसे में चार घायल

Narendra Singh Tomar- एमपी के विधानसभाध्यक्ष नरेंद्र तोमर की कारों का काफिला दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अशोकनगर के पास हुए इस बड़े सड़क हादसे में चार लोग घायल हो गए। विधानसभाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर Narendra Singh Tomar के काफिले की दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं हालांकि स्पीकर पूरी तरह सुरक्षित हैं। मंगलवार शाम को अशोकनगर-देहरदा मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़क और गिट्टी के ढेर के कारण यह हादसा हुआ। काफिले में शामिल दो गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकरा गईं। राहत की बात यह रही कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जिस मुख्य गाड़ी में सवार थे, वह काफिले में सबसे आगे चल रही थी। वे हादसे वाली जगह से पहले ही आगे निकल चुके थे जिससे विधानसभा अध्यक्ष पूरी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन उनके पीएसओ और एक एएसआई व दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। गंभीर घायल पीएसओ को एंबुलेंस से ग्वालियर ले जाया गया।