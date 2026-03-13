LPG गैस सिलेंडर: Online बुकिंग में दिक्कत हो तो इस नंबर पर करें कॉल, मिलेगी हेल्प

हाल ही में घरेलू गैस के दाम 918 रुपए हो गए है। कमर्शियल के 114 रुपए बढ़कर 1888 रुपए हुआ है। अब चूंकि कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग/सप्लाई पर रोक लग गई तो घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी होने लगी है। लोगों ने बताया कि 1500 से 2000 रुपए एजेंसियों के कर्मचारी मांग रहे हैं। जो लोग ज्यादा पैसा दे रहे उन्हें सिलेंडर दिया जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शिकायत करने पर सर्वर क्रैश होने की बात सामने आ रही है।