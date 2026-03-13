एलपीजी उत्पादन में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं, सीएम का बड़ा बयान

LPG- मध्यप्रदेश में कई जगहों पर कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के लिए मारामारी मच रही है। गैस एजेंसियोें के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। इधर सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि राज्य में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, इसकी निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मिडिल ईस्ट-एशिया में युद्ध की स्थितियों के संदर्भ में सरकार सजग है। नागरिकों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार ने गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए पूरे प्रबंध किए हैं। नागरिकों को रसोई गैस संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी। सीएम मोहन यादव ने केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि वर्तमान में एलपीजी LPG उत्पादन में करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस सहित पीएनजी और सीएनजी की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इधर प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जिला कलेक्टर्स से समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दिए।