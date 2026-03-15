मौत भी नहीं कर पाई अलग! एक ही चिता पर पति-पत्नी का अंतिम संस्कार, 12 घंटे के अंदर दोनों ने तोड़ा दम

MP News: जीवनभर साथ निभाने का वादा कभी-कभी मौत के बाद भी सच हो जाता है। धार के बाग नगर में शनिवार को ऐसी ही मार्मिक घटना सामने आई, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। पति की मौत के महज 12 घंटे बाद पत्नी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई और मुक्तिधाम में एक ही पर संस्कार किया नियता इस उनका दाह संस्कार का शोक में डुबो दिया। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम को प्रभु लाल प्रजापत (69) को अचानक दिल का दौरा पड़ा। परिजन उन्हें उपचार के लिए बड़वानी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनका निधन हो गया। परिवार शोक में डूबा ही था कि शनिवार सुबह उनकी पत्नी छोटाबाई प्रजापत को भी अचानक दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। पति के वियोग को शायद वह सहन नहीं कर पाई। करीब 12 घंटे के अंतराल में पति-पत्नी दोनों के निधन की खबर से पूरे नगर में शोक की लहर फैल गई।