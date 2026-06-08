धार पटवारी 10 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ दबोचा

Dhar Patwari Arrested: मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर से भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां इंदौर की लोकायुक्त टीम ने पूरी प्लानिंग के साथ जाल बिछाकर पटवारी प्रवीण पाटीदार को 10 हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटवारी प्रवीण प्लॉट के नामांतरण के एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहा था। लोकायुक्त टीम ने घेराबंदी करते हुए पहले दफ्तर में एंट्री की। फिर हल्का नंबर 21 बीडपुरा के पटवारी प्रवीण पाटीदार को 10 हजार की रिश्वत लेते दबोच लिया। आरोपी पटवारी दो प्लॉटों के नामांतरण के बदले मोटी रकम की डिमांड कर रहा था। लेकिन उसका यह भ्रष्टाचारी दांव उलटा पड़ गया और अब वह लोकायुक्त पुलिस की गिरफ्त में है।